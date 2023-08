“Het gras is groener dan ooit”: organisatie, artiesten, hulpdiensten én festivalgangers zijn klaar voor Pukkelpop

In Kiewit is de organisatie van Pukkelpop bezig aan de laatste loodjes voor de eerste festivalgangers donderdagmiddag arriveren. Het wordt een warme editie van het vierdaagse festival met headliners als Billie Eilish, Macklemore, The Killers en Florence and the Machine. Dit jaar doet Pukkelpop het met negen podia, een gloednieuwe E-rena en gras dat er nog nooit zo groen bij lag.