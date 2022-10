Herfstvakantie goed invliegen? Zoek personages van ‘Hotel Habbekrats' in Hasseltse etalages

Zonhoven Dieven plegen braak op raam van woningen in Zonhoven, maar raken niet binnen

Aan twee woningen in de Raafstraat en op de Hulsbergweg in Zonhoven stelde men vast dat er woensdagavond tussen 19 en 20 uur geprobeerd werd in te breken. Dat meldt de politiezone LRH.

9:06