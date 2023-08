Hemelrijk in Hasselt wordt gedichtenstraat: Luk en Linda pennen ramen vol gedichten

Hasseltse buurtbewo­ners klagen over overlast in Mantelius­straat: “Bij mooi weer durf ik niet eens buiten te zitten”

Het jaar is amper over de helft en toch heeft de lokale politie van zone LRH al zo’n 25 interventies in de Hasseltse Manteliusstraat op de teller staan. Lawaai, vechtpartijen, drugsdeals en dat volgens buurtbewoners allemaal sinds de komst van de doorgangshuizen in de straat, woningen waar mensen zonder onderdak kunnen verblijven terwijl ze op zoek gaan naar een andere oplossing. Een nobel idee, al is niet iedereen het daar mee eens: “Het is alle dagen afwachten of er iets gebeurt”, klinkt het bij bewoners van de straat.