Hasseltse Stien Carlier heeft eerste optreden op Pukkelpop achter de rug: “Veel zenuwen, maar een geweldige thuismatch”

Kiewit Pukkelpop maakt zich op voor slotdag: hinder voor het verkeer valt wel mee

Dag 4 van Pukkelpop en ook vandaag is het hier en daar wat aanschuiven richting het festival. Wie in Kiewit wil geraken, moet dus wat geduld uitoefenen, al is het toch minder druk dan de vorige dagen. De hinder situeert zich vooral in de directe omgeving van het festival.

21 augustus