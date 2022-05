Hasseltse skatewedstrijd KPM Cup keert op 26 mei terug voor 12de edtie

De KPM Cup is een strijd tussen jong en oud, meisjes en jongens. Alle deelnemers nemen het die dag tegen elkaar op en proberen de beste scores te halen in de drie disciplines street, bowl en best trick. Maar ook als niet-skater is Kapermolen die dag dé place to be, met tal van dj-sets vanop het Chase stage en de alternatieve muziekscene die op het live podium tot leven komt.