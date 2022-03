Hasseltse school Buso-KIDS krijgt ventilatiesysteem van meer dan 250.000 euro

De Onderwijsminister zal deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten investeren, en daar hoort ook de Buso-Kids school in Hasselt bij. “Concreet gaat het om installatie van ventilatie type D met een centraal systeem. Dergelijke investeringen kunnen we alleen maar toejuichen, zeker in de huidige tijdsgeest waar een goede luchtkwaliteit in onze klaslokalen van groot belang is”, aldus Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA).