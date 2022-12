Hasseltse scholen verminderen CO2-uitstoot met 6 ton dankzij hulp van superheld Five: “Positief voor de omgeving én verkeersveiligheid”

HasseltIn Hasselt sluiten vier basisscholen het jaar alvast feestelijk af. Zo stapten en fietsten liefst 867 leerlingen bijna 50.000 kilometer bij elkaar en dat op slechts drie maanden tijd. De grote motivator? Superheld Five, die voor elk uitgespaard autoritje leuke uitstapjes naar het zwembad of zelfs Plopsaland met zich meebrengt.

Sinds september startte de basisscholen Kindercampus Tuinwijk, Kindercampus De Hazelaar, SBS Kuringen en GO! Next BS De Puzzel met de campagne ‘High Five’. “Het opzet is simpel: elk kind dat stapt of fietst, krijgt een slim polsbandje”, legt Marc Schepers als schepen van Mobiliteit (RoodGroen+) uit. “Hiermee kunnen ze op weg naar school ‘high fiven’ met de handjes die bevestigd zijn aan de gele palen in de buurt van de school. Door dat bandje te scannen, verzamelen ze digitale punten die ze tegen wat lekkers, extra speeltijd, zwembadtickets of zelfs een uitstapje naar Plopsaland kunnen inruilen.”

Volledig scherm Sinds de komst van superheld Five komt twee derde van de leerlingen elke dag met de fiets of te voet naar school. © Bart Borgerhoff

Verkeersvaardiger

Die campagne blijkt nu dankzij dit beloningssysteem én een speciaal ontwikkeld spel succesvol te zijn. “Zo creëerden we in het spel een superheld uit een parallel universum, genaamd ‘Five’. Met de gescoorde punten kunnen de leerlingen op dit online spelplatform opdrachten vervullen en de cadeautjes inruilen. Onze superheld gaat ook drie keer per jaar bij de scholen langs, waardoor het spel echt tot leven komt. Die aanpak blijkt nu te werken", zegt Authier Degryse, projectcoördinator bij High-Five.

Volledig scherm Superheld Five. © Bart Borgerhoff

Zo legden liefst 867 leerlingen samen om en bij 50.000 kilometer te voet of te fiets af. Daarmee zorgden ze voor 6 ton CO2-uitstoot minder. “Om de impact van het project verder te evalueren, werd bij aanvang een nulmeting uitgevoerd in alle klassen. Er werd gemeten wie op dat moment al te voet of met de fiets naar school kwam. Een kleine drie maanden na het project werd nu een eerste impactmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat nu ruim twee derde van de leerlingen elke dag stapt en fietst naar school, wat een stijging is van liefst 20 procent. Ook de ouders reageren positief. Uit een enquête blijkt dat 76 procent van hen merkt dat het autoverkeer en foutparkeren in de schoolomgeving verbeterd is. Bovendien heeft 26 procent van de ouders het gevoel dat hun kind nu al verkeersvaardig geworden is.”

Volledig scherm In Hasselt loopt de campagne één jaar, maar mogelijks wordt die verlengd. © Bart Borgerhoff

Verdere uitrol

Resultaten waar ook schepen Marc Schepers tevreden mee is. “Veilige schoolomgevingen zijn een topprioriteit in ons beleid en de rol van de auto is hierin belangrijk”, zegt Schepers. Des te minder autobewegingen kort aan de schoolpoort, des te groter de verkeersveiligheid. Het is dan goed nieuws om vast te stellen dat steeds meer leerlingen effectief gemotiveerd worden en zijn om te voet of op de fiets naar school te komen.”

In heel Vlaanderen zijn intussen 74 scholen bij 22 gemeenten voor de ‘High Five’-campagne ingeschreven. Het proefproject in Hasselt duurt één jaar. “Bij een verdere positieve evaluatie zetten we het project verder én rollen we het uit naar de andere Hasseltse scholen”, besluit Schepers.