Hasseltse schepen met Marokkaanse roots kritisch na rellen: “Marokko won zondag, maar 780.000 Belgische Marokkanen verloren”

HasseltDe Hasseltse schepen met Marokkaanse roots Habib El Ouakili (RoodGroen+) is zeer kritisch voor de Marokkaanse relschoppers die zondag voor vernieling in Brussel en Antwerpen zorgden. “De verzekering zal de getroffenen vergoeden, maar jullie ruiten zijn voor altijd ingeslagen”, zegt hij. “Er is niets mis met sportieve rivaliteit, maar dit mag nooit tot geweld leiden.”

Na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko ontstonden er zondagnamiddag rellen in Brussel en Antwerpen. Relschoppers staken deelfietsen in brand, vernielden wagens en ook de ingang van het Brusselse metrostation Lemonnier moest eraan geloven. Hasseltse schepen met Marokkaanse roots Habib El Ouakili (RoodGroen+) - bevoegd voor onder andere Sport en Jeugd - is zwaar onder de indruk. Hij reageerde maandagavond op zijn sociale media, na een dag “alles even te laten bezinken.”

Bij de rellen in Brussel werden onder andere deelfietsen in brand gestoken.

Verschillende politieteams kwamen ter plaatse in Brussel. Het kwaad was al geschied.

“Het is cliché te zeggen dat een paar rotte appels het voor de groep verpesten. Marokko won zondag, maar 780.000 Belgische Marokkanen verloren", schrijft El Ouakili. “Verzachtende omstandigheden zoals sociale achterstand of dat deze jongeren ‘geen erkenning voelen’ is voor mij waanzin. Elke burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. Er is geen verdediging voor geweldplegers. Als mensen geen erkenning voelen, is er altijd ruimte voor dialoog. Daar hoeven geen vernielingen voor te gebeuren. Er is maar één leefwereld en die is van ons allen, waar we allemaal verantwoordelijkheid dragen, kansen maar ook plichten hebben. Als iedereen tot dat besef komt, zetten we al een mooie stap vooruit.”

Quote Dag in dag uit werken alle rolmodel­len hard om alle vooroorde­len de wereld uit te helpen. De bruggen die we bouwen, branden deze hooligans gewoon af. Habib El Ouakili (RoodGroen+)

Hasseltse schepen Habib El Ouakili.

“Niet in mijn naam”

De Hasseltse schepen is in zijn bericht dan ook bijzonder kritisch voor de Marokkaanse relschoppers die Antwerpen en Brussel zondag op stelten zetten. “Besef dat jullie jullie eigen ruiten ingegooid hebben. De verzekering zal de getroffenen vergoeden, maar jullie ruiten zijn voor altijd ingeslagen. Dag in dag uit werken alle rolmodellen hard om alle vooroordelen de wereld uit te helpen. De bruggen die we bouwen, branden deze hooligans gewoon af. Niet in mijn naam. Samen met veel anderen heb ik te hard gewerkt voor ons, onze kinderen en ook voor jullie. Het spijt me ook vooral voor de ouders. En wat dat tuig betreft: ik hoop dat ze jullie pakken en straffen zodat je beseft wat je niet enkel winkeliers, mensen, de ordediensten en de straat hebt aangedaan, maar ook een hele gemeenschap. Vaderlandsliefde toon je niet door de boel op stelten te zetten.”

Quote Dat je fierheid aangewak­kerd wordt tijdens sport, moet kunnen. Maar dit mag nooit tot geweld leiden. Habib El Ouakili (RoodGroen+)

Zelf was de Hasseltse schepen in Limburg toen de ploeg van Marokko het zondag tegen de Rode Duivels opnam. “Ik heb ook in deze provincie gezien hoe supporters opstonden bij het Belgische volkslied en bleven zitten bij die van Marokko en andersom”, zegt hij wanneer we hem opbellen. “Dat je fierheid aangewakkerd wordt tijdens sport, moet kunnen. Dat is juist mooi om te zien. Er is niets mis met sportieve rivaliteit, maar dit mag nooit tot geweld leiden. Sport verbindt mensen en het is bijzonder jammer dat sommigen het nodig vonden om dat te verpesten.”

