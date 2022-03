Hasseltse RECOR-site wordt opvangplaats voor 400 Oekraïense vluchtelingen

Hasselt Drie jonge winkeldie­ven betrapt in Hasselt

De politie heeft in Hasselt drie drie winkeldieven opgepakt. In totaal hadden ze voor meer dan 570 euro aan verschillende producten gestolen uit twee winkels in Hasselt. De verdachten - allen twintigers - zullen zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden.

14 maart