Hasseltse musea hebben topjaar achter de rug: jarig Jenevermuseum blijft populair bij cultuurtoeristen terwijl Modemuseum scoort bij jongeren

HasseltMet meer dan 60.000 bezoekers hebben de Hasseltse stedelijke musea na de pandemie opnieuw een topjaar achter de rug. Opvallend is dat het Jenevermuseum 6 procent méér bezoekers aantrok dan de jaren voordien. De voorstelling van Het Modemuseum viel dan weer vooral in de smaak bij jongeren. “Een enorme uitdaging voor musea in het algemeen, maar we zijn enorm trots dat we hierin geslaagd zijn”, aldus Karolien De Clippel, directeur van Het Modemuseum.

In 2022 werd het Jenevermuseum 40 jaar en dat werd stevig gevierd. Zo lanceerde het museum, samen met De Wenkbrauwerij, de allereerste theatervoorstelling over jenever met ‘Taterwater’. Op de Hasseltse Jeneverfeesten volgde er de eerste jeneverambassadeur - chef-kok Anne-Sophie Breysem - en ook de tentoonstelling ‘Fryns. Vijf generaties jeneverstokers’ met de bijhorende boekpublicatie en geurinstallatie ‘Drink of Life’ van kunstenaar Peter de Cupere ging niet onopgemerkt voorbij. Zo brachten zo’n 28.700 bezoekers een bezoekje aan het museum en trok de site van het museum in totaal zo’n 57.000 personen, tegenover om en bij 47.000 in 2021.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kunstenaar Peter De Cupere verraste de Hasselaar en jeneverliefhebber in 2022 met een unieke geurinstallatie, gemaakt van liefst 120 kilogram jeneverbes. © Mine Dalemans

“Ook dit jaar willen we de stijgende bezoekerscijfers doortrekken. Daarom plannen we verschillende activiteiten met jeneverambassadeur Anne-Sophie Breysem in het voorjaar en de expo ‘Ijzersterk’ (vanaf 23 september, nvdr.) over Belgische emailborden voor sterkedrank, vaak wonderlijke pareltjes van toegepaste kunst. Daarnaast is het uitkijken naar wie de volgende jeneverambassadeur wordt én naar een groots winterspektakel in en rond het museum in de eindejaarsperiode”, aldus Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum.

Quote We zijn trots dat we in het afgelopen jaar het gesprek over het schoon­heids­ide­aal, en wie of wat dat bepaalt, mee konden voeden. Karolien De Clippel, directeur van Modemuseum Hasselt

Vlotte start voor expo ‘BAGS’

Het Modemuseum trok vorig jaar dan weer opvallend veel jongeren met de expo ‘DressUndress’. Zo kwamen 21.474 bezoekers over de vloer, waarvan liefst 26 procent met een leeftijd jonger dan 26 jaar. Zo'n 2.450 jongeren kwamen dan weer met hun klas op bezoek. “Musea worstelen in het algemeen met het aantrekken van jongeren, maar wij zijn bijzonder trots dat we hier met ‘DressUndress’ in geslaagd zijn. We zijn trots dat we het gesprek over het schoonheidsideaal en wie of wat dat bepaalt mee konden voeden”, zegt Karolien De Clippel, directeur van het Modemuseum. De gloednieuwe expo ‘BAGS’ - die nog tot en met 14 mei loopt - ontving in haar eerste week in december alvast zo’n 1.300 bezoekers.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De expo ‘DressUndress’ van het Modemuseum Hasselt liet vooral jongeren nadenken over het schoonheidsideaal van vroeger en nu. © Mine Dalemans

Volledig scherm Ook de gloednieuwe expo 'BAGS' van het Modemuseum kende alvast een vlotte start. © Karolien Coenen

14.000 bezoekers in Het Stadsmus

Verder haalde Het Stadsmus vorig jaar zo'n 14.000 bezoekers met onder andere de expo ‘De Nieuwsgierige Hasselaar’ over de politieke burgerbeweging uit de jaren tachtig. De tentoonstelling ‘Vanwege de vrienden. Erfgoed is goud waard’ toonde dan weer de pronkstukken uit de collectie, geschonken door de vrienden van het museum. “Na de coronajaren zijn we blij dat deze verdiepende erfgoedactiviteiten opnieuw op een trouw publiek kunnen rekenen”, aldus directeur Ann Delbeke.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Stadsmus in Hasselt. © Bart Borgerhoff

Ook schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (Roodgroen+) reageert tevreden op de bezoekscijfers. “Het aanbod van de stedelijke musea brengt de Hasselaren dichterbij cultuur. Het gesmaakte verjaardagsfeest van het Jenevermuseum, de populariteit van Modemuseum Hasselt bij scholen én de erfgoedcampagne van Het Stadsmus waren hier prachtige voorbeelden van”, aldus de schepen.

LEES OOK: