Hasseltse meubelmakerij Tonewood ontvangt Handmade in Belgium-label

In april van dit jaar maakte Stephan de switch van bijberoep naar hoofdberoep en kocht hij een bedrijfspand in Hasselt. Aan die belangrijke mijlpaal in zijn ondernemersleven wordt al meteen een tweede mijlpaal toegevoegd met het behalen van het HIB-label. Met dat label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. “De zeer originele meubels en lampen die Stephan hier in zijn atelier maakt, passen perfect in dit verhaal. Tonewood is opnieuw een zeer mooie toevoeging aan onze Limburgse eregalerij”, aldus UNIZO.