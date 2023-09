Hasseltse marktkramers verhuizen tijdelijk naar buurt bij Kanaalkom

LUCA School of Arts ontvangt internatio­na­le studenten voor master in animatie­film

Op maandag 11 september slaat LUCA C-mine Genk de deuren open voor de derde lichting van internationale studenten van de master in Animatiefilm RE:ANIMA. In de komende twee jaren zullen de animatoren zich verdiepen in alles wat met animatie te maken heeft, en dat in België, Finland en Portugal. Wij nemen even polshoogte aan de eerste halte van hun studietraject.