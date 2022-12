Hasseltse kunstenares herdenkt sterrenkindjes met monument nadat eerder werk vernield werd: “Ouders van sterrenkindjes hielpen mee”

Lanaken Veertiger steekt pand in brand om ex te raken: vijf jaar cel

Een 44-jarige man uit Bilzen stichtte op 13 juli 2020 opzettelijk brand in een leegstaand pand in Lanaken. “Omdat zijn ex in het pand zou verblijven met haar nieuwe vriend,” benadrukte de aanklager. De veertiger zelf kwam met een andere verklaring.

8 december