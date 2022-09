Hasseltse Jeroen, Loes en Joren organiseren derde editie van Bollenrock: “‘s Nachts feesten we tot in de vroege uurtjes en ‘s ochtends voorzien we onze 170 gasten van spek en ei”

HasseltDe tent staat intussen op, honderden sandwiches liggen klaar, de voorraad bier is ingeslagen en de randanimatie - waaronder een rad van fortuin - staan op punt. Bollerock - vernoemd naar de achternaam van de organisatoren - is meer dan klaar voor de derde editie die vandaag en morgen plaatsvindt in Sint-Lambrechts-Herk. “Eigenlijk wilde ik gewoon eens optreden met mijn bandje maar papa vond dat we er maar iets groters van moesten maken", vertelt organisator Jeroen.

Zo gezegd, zo gedaan en intussen stampt Jeroen al voor de derde keer Bollerock uit de grond, samen met zijn zus Loes en beste vriend Joren. Geen Pukkelpop-toestanden in Sint-Lambrechts-Herk, maar wel een gezellig privéfeest dat heel wat wegheeft van een festival. “Bollerock ontstond eigenlijk op advies van onze papa”, vertelt Loes. “Hij organiseerde vroeger ook graag feestjes dus toen Jeroen graag eens wilde optreden, was hij natuurlijk in zijn nopjes. Papa zag het groots en wij gingen mee in het verhaal. En toen we er voor het eerst over spraken bij ons thuis, kwam Joren net binnen. ‘Extra werkkracht om alles te organiseren’, dachten we, en zo sprong hij mee op de kar.”

Volledig scherm Bollerock in Sint-Lambrechts-Herk © Mine Dalemans

Naast het team van drie organisatoren staan intussen een hele ploeg van helpende handen klaar om Bollerock te laten draaien. “Voor het eerst voorzien we een camping, er staan heel wat optredens op het programma en in de latere uurtjes is het aan de dj’s om de gasten te entertainen”, klinkt het. “Maar het moet er vooral gezellig aan toegaan", voegt Joren toe. “Zaterdagochtend - al zal het eerder middag zijn, wanneer iedereen wakker is - halen onze ouders de paellapan boven en bakken ze spek en eieren. Zo’n service vind je niet op een echt festival hè?”

Jenevervoetbal

Na het ontbijt worden de gasten getrakteerd op een entertainende namiddag. “Dat is nieuw voor ons”, zegt Jeroen. “Andere jaren was ons festival maar één dag en moesten we ons geen zorgen maken over de camping, ontbijt, lunch, wat te doen in de namiddag,... Maar het was al drie jaar geleden dat Bollerock nog eens kon doorgaan, dus we moesten wel een extraatje voorzien. Maar daardoor is alles extra spannend en proberen we zo goed mogelijk voorbereid te zijn. We hebben jenevervoetbal voorzien, bezoekers zullen ook viking kubb en het Rad van Fortuin kunnen spelen, om nadien weer klaar te staan voor de laatste twee optredens en een afsluitende dj-set.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.