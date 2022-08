Hasseltse Bocca Nera-pizza verovert Tomorrowland: “Het is hier voor 90 procent heel hard werken, maar uitzicht op Freedom Stage en magische sfeer zijn het waard”

“Eigenlijk is het al het zevende of zelfs het achtste jaar dat ik naar Tomorrowland ga en elk jaar leer ik het festival weer iets beter kennen”, vertelt Marc Steyfkens, eigenaar van restaurant Bocca Nera in Hasselt. “Nog nooit ging ik als echte festivalganger want ik dacht altijd dat de muziek niet direct voor mij zou zijn, maar niets was minder waar. Ik ben hier altijd gekomen om te werken. Eerst met Peppe en Marcus (het cateringbedrijf van Marc en Peppe Lazzarino, red.), en toen ik in februari van dit jaar Bocca Nera opende, kwam Tomorrowland met de vraag of ik met dat team geen standje wilde op het festival. Is dat zelfs een vraag? Natuurlijk wilden we dat!”