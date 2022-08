Hasseltse binnenstad vertraagt tot 20km/uur: “Trager en veiliger verkeer was wel nodig, maar dit is echt héél langzaam”

Hasselt IN BEELD. Limburgse mama’s geven samen borstvoe­ding in Hasselts Stadspark

Het taboe rond borstvoeding in het openbaar doorbreken: dat is het doel van de Limburgse mama’s die deze maandagvoormiddag in het Stadspark van Hasselt samenkomen. “We trekken een uurtje uit om ‘te voeden in verbinding’, want borstvoeding openbaar maken én in beeld brengen kan een kleine stap zijn naar hogere borstvoedingscijfers”, aldus de moeders.

3 augustus