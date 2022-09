Hasseltse beautyonderneemster voorziet dames van veldritteam van natuurlijke make-up: “Deze mascara zal niet uitlopen”

Eerder werkte Rigo al samen met Think Pink, een organisatie die borstkanker bespreekbaar maakt. Met het populaire Belgische, natuurlijke make-upmerk, dat in eigen land wordt verdeeld via 800 apotheken, waagt ze zich dus ook aan het vrouwenwielrennen. “Op een authentieke, oprechte manier willen we dat elke vrouw zich goed voelt in haar vel. Ook wielrensters die door de modder ploeteren hebben na afloop nood aan een goede gezichtsverzorging. Met het sponsoren, maar vooral het ondersteunen van het De Ceuster Bonache Cycling Team, steken we ook de sportieve, sterke, ondernemende vrouwen graag een hart onder de riem.”

Primeur

“Cent Pur Cent is het eerste Belgische, natuurlijke make-upmerk dat met ons zijn opwachting maakt in het vrouwenwielrennen”, gaat Verbeeck samen met hoofdsponsor Davy De Ceuster verder. “Vrouwen hebben ook nood aan een gezonde gezichtsvorming. Samen met een professionele sportieve omkadering wordt dat aspect vaak onderschat, ook al is het belangrijk. Tijdens het nieuwe wielerseizoen werken we ook een aantal gerichte acties uit om die boodschap duidelijk te maken. Onze slogan ‘One Team, One Mission’ wordt met deze samenwerking alleen maar versterkt.”

Modderbadjes

De rensters zien de nieuwe sponsor in elk geval helemaal zitten. “Je wil niet weten wat je tijdens een moddercross allemaal naar binnen krijgt en wat er allemaal op je gezicht terechtkomt”, lacht Laura Verdonschot. “Ze zeggen wel dat modderbadjes gezond zijn voor uw velletje, maar dat wil ook zeggen dat je je gezicht goed moet verzorgen. Het nadeel is dat de meeste mascara’s uitlopen, maar bij de natuurlijke verzorgingsproducten van Cent Pur Cent is dat niet het geval.”

“Als damesploeg zijn we erg blij met deze samenwerking en dankzij de handige schminkzakjes kunnen we in de podiumtentjes eerst nog even ons gezicht verzorgen en ons opmaken voor we worden gehuldigd of interviews doen voor de camera.” Na twee lastige jaren wil Verdonschot in het nieuwe seizoen terug aanknopen met 2016 – 2017, toen ze 2de werd op het BK en de titel ‘Belgische belofte tot 23 jaar’ won.

De Ceuster Bonache Cycling Team stelt het nieuwe wielertruitje zondag voor, na afloop van ‘De ster van Aartselaar’. In het komende seizoen neemt de dameswielerploeg deel aan onder andere de Superprestige en X20 Badkamers Trofee.

