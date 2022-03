Hasselts vaccinatiecentrum verhuist vanaf april naar Huisartsenwachtpost Herkenrode

HasseltVanaf midden april verhuist het Hasseltse vaccinatiecentrum op de Park H-site naar de Huisartsenwachtpost Herkenrode. “In de afgelopen maand kwamen er steeds minder inwoners voor een prikje over de vloer, dus schakelen we over naar een kleinschaligere locatie”, aldus programmatiemanager Olivier Hoogmartens. Het vaccinatiecentrum bouwt zo af naar ‘slechts’ 300 vaccinaties per week.

De drukke vaccinatieperiode lijkt in Hasselt - voorlopig - voorbij. Zo voorziet het vaccinatiecentrum op de Park H-site momenteel nog 1.500 vaccinaties per week verdeeld over 2 dagen, “maar dat aantal raakt niet meer ‘uitverkocht’”, vertelt programmatiemanager Olivier Hoogmartens. “Zeker de afgelopen weken is er geen grote vraag meer naar een eerste, tweede of derde prik. Alle uitnodigingen zijn naar de inwoners van de Eerstelijnszone Herkenrode gestuurd, maar de effectieve boekingen op Docclr en via ons online inschrijvingsformulier vallen stil. Niet helemaal, dus blijven we nog zeker tot en met april een aanbod aan de 5-jarigen tot en met de oudere bevolking bieden.”

De Park H-site zal binnenkort na twee jaar prikken niet langer de plaats zijn voor een vaccinatie. (Archiefbeeld) © Karolien Coenen

86 procent volledig gevaccineerd

Al zal dat aanbod vanaf midden april liefst vijf keer minder groot zijn. “Een groter aanbod is niet meer nodig, dus verhuizen we binnenkort naar de Huisartsenwachtpost Herkenrode als kleinschaligere locatie”, knikt Hoogmartens. “Bedoeling daar is om ‘maar’ één prikdag per week te organiseren waarop maximaal 300 inwoners kunnen langskomen voor een eerste, tweede of derde vaccinatie. Geïnteresseerden schrijven zich in via het online inschrijvingsformulier op onze website en aan de hand van dat formulier kunnen wij deze prikdagen op de nieuwe locatie organiseren.”

“Die 300 prikjes per week lijken niet veel, maar de kans zit er goed in dat we die aantallen niet eens zullen halen. Liefst 85 à 86 procent van de bevolking in de ELZ Herkenrode die in aanmerking komt voor de derde ‘boosterprik’, is deze prik effectief komen halen. Bij de 18-plussers zien we dan weer een vaccinatiegraad van 94 procent wat betreft de eerste en de tweede prik. Kortom hoge cijfers, waardoor we zeker weten dat deze kleinschalige locatie zal volstaan”, aldus Hoogmartens.

Het vaccinatiecentrum zit komende donderdag samen om de exacte openingsdatum van het kleinschalige vaccinatiecentrum te bespreken. Houd de website van het vaccinatiecentrum in de gaten voor de laatste updates, of schrijf je in voor een vaccinatiemoment via het online inschrijvingsformulier.