Hasselts Modemuseum toont meest iconische tassen uit geschiedenis met ‘BAGS: INSIDE OUT’

HasseltDe ‘Baguettetas’ van Carrie Bradshaw uit Sex and the City, een unieke Delvauxclutch, de Lady-Diorhandtas, vernoemd naar Lady Diana Spencer en 277 andere tassen zijn vanaf morgen te bewonderen in het Modemuseum Hasselt. De expo ‘BAGS: INSIDE OUT’ neemt bezoekers mee doorheen de geschiedenis van de handtas en brengt enkele iconische exemplaren tot bij het grote publiek.

Niet minder dan 280 topstukken illustreren de eeuwenoude en wereldwijde fascinatie voor tassen in ‘BAGS: INSIDE OUT’. Van de iconische Brillant van Delvaux en de Kellybag van Hermès tot piepkleine vanity cases, militaire rugzakken en luxueuze reiskoffers: stuk voor stuk zijn ze te zien in het Modemuseum. “De tentoonstelling staat niet enkel stil bij het maakproces van de handtas, maar ook bij de ingrediënten die haar succes bepalen. Een (hand)tas is immers niet alleen functioneel maar vooral een uiting van statements, identiteit en status. Wie ben je en wat wil je uitstralen?”, klinkt het.

Baguettetas van Fendi die Carrie Bradshaw droeg in Sex and The City.

De iconische Lady-Diorhandtas, vernoemd naar prinses Diana.

“Deze straffe tentoonstelling van het Londense Victoria and Albert Museum steekt in december Het Kanaal over, en Hasselt is de eerste plek op het Europese continent waar ze te zien is”, vertelt schepen Nele Kelchtermans (Groen). “Hier krijgt de expo een vleugje Belgitude met eigenzinnige klemtonen als humor, duurzaamheid en vakmanschap. Dit is een mooie gelegenheid om Belgische ontwerpers in de kijker te plaatsen, maar ook Hasselt als spraakmakende en smaakmakende bestemming in de verf te zetten.”

Naast de beroemde Kellytas van Hermès, vernoemd naar Grace Kelly, de Lady-Diorhandtas, vernoemd naar prinses Diana, een Chaneltas in de vorm van een melkpak, een 19de-eeuwse tas in ananasvorm en de ‘My Body My Business’-handtas van kunstenares en activiste Michele Pred, krijgen ook Belgische makers een platform. Zo werken Lies Mertens en Griet Aesaert met lederoverschotten of verkennen ze plantaardige alternatieven als grondstof. Ook humor en experiment zijn vaste ingrediënten bij Belgische ontwerpers. Zo is de Kortrijkse Stephanie D’heygere van mening dat álles een accessoire kan zijn. Naast juwelen, haaraccessoires en riemen maakt ze ook tassen met een twist. En jonge ontwerpers zoals Peterselie en Kuyckxmeers verkennen de grens van mannen- of vrouwentassen met hun designs.

Het vakmanschap staat in ‘BAGS: INSIDE OUT’ centraal. In de laatste zaal van de tentoonstelling kunnen bezoekers het complexe maakproces in detail uitspitten: van schets tot prototype en van naaien tot verkoop. Een uitgebreid randprogramma van workshops geeft bezoekers daarnaast de kans om zelf aan de slag te gaan.

Tas vol verhalen

Een audiogids begeleidt bezoekers tijdens hun bezoek. De gids legt uit over de handtassen in de expo en aan de hand van tien persoonlijke getuigenissen, kom je verhalen te weten over liefde voor tassen: van een militair die 40 kilo meesleurt in zijn praktische rugzak, over een schoudertas die herinnert aan een overleden vader, tot de zorg en aandacht voor een kostbare Delvauxhandtas. De verhalen keren de tas binnenstebuiten en geven haar geheimen prijs.

De 'My Body My Business'-handtas van kunstenares en activiste Michele Pred.

“Na succesvol meerdere stemmen aan het woord te laten bij de expo’s Activewear en DressUndress, opteren we ook nu weer voor deze vorm van meerstemmigheid. Modemuseum Hasselt wil mensen verbinden, ontroeren en verdieping bieden. Door inspirerende en uiteenlopende verhalen te delen, kunnen we het publiek warm maken voor mode uit heden en verleden”, besluit Karolien De Clippel, directeur van Modemuseum Hasselt.

