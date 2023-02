Hasselts koor wijkt uit naar grotere locatie nadat R.E.M.-zanger Michael Stipe hun cover ziet én deelt: “Zelfs mensen uit andere provincies willen plots meezingen”

Wat afgelopen maand een spontaan zangevenement van het Hasseltse ‘Great Balls of Choir’ was, werd plotsklaps een hit op sociale media nadat de Amerikaanse R.E.M.-zanger Michael Stipe het met de wereld deelde. Hij merkte de Hasseltse cover van ‘Losing my Religion’ op, die hem naar eigen zeggen een lach bezorgde en hem op ideeën bracht. “Sindsdien verwachten we voor ons eerstvolgende zangevent op vrijdagavond een massa volk, dus wijken we nu uit naar een grotere locatie", aldus Gert Leunen en Marianne Van Gemert.

Het Hasseltse ‘Great Balls of Choir’ (GBOC) is nauwelijks bekomen van de media-aandacht die hen te beurt viel, nadat de wereldberoemde band R.E.M. hun versie van de hit ‘Losing my religion’ opmerkte en online deelde. “Komende vrijdag staat ons eerste zangavond sinds het grote succes gepland. Wees maar zeker dat we ons daar grondig op voorbereiden”, lachen Gert Leunen en Marianne van Gemert, de stichters van Great Balls of Choir.

Avondje anti-Valentijn

Zo ontving het Hasseltse koor complimenten van wereldwijd en werd ze door meerdere radio- en televisieshows in eigen land uitgenodigd. “En dat terwijl we eigenlijk geen echt koor zijn”, lacht Marianne Van Gemert, tevens zangleerkracht aan PIKOH in Hasselt. “We organiseren namelijk open zangevenementen, waarop iedereen, ook zonder zangervaring, vrijblijvend kan komen meezingen. We geloven dat zingen verbindend werkt. Dankzij onze eigen ontwikkelde methode bouwen we alternatieve pop- en rocksongs uit tot meerstemmige pareltjes.”

Voor de editie van vrijdag 17 februari staat er zo een ‘Anti-Valentine’s Edition’ gepland. “Vrijdag zullen we onze versie van de monsterhit ‘Somebody That I Used To Know’ van Gotye aanleren. Ook dan wordt er na afloop een filmpje gemaakt dat op onze sociale media zal verschijnen. Maar intussen kregen we zelfs van mensen uit andere provincies de vraag of ze mogen meezingen. Daarom zullen we vrijdag uitwijken naar een grotere locatie, namelijk de Kunsthumaniora van Hasselt. Iedereen is welkom op deze locatie, waar ook voldoende parkeergelegenheid is.”

Zelf meezingen? Dan kan je op vrijdag van 19.30 tot 22 uur terecht in de Kunsthumaniora Hasselt (Gouverneur Verwilghensingel 3, Hasselt). Voor meer info: www.greatballsofchoir.be.