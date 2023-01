Hasselts koor gaat viraal nadat R.E.M.-zanger Michael Stipe hun cover ziet én deelt: “Te zot voor woorden”

Elke maand organiseren Gert Leunen en Marianne van Gemert, professioneel zangcoach en zangleerkracht aan PIKOH in Hasselt, zangevenementen voor iedereen die een liefde heeft voor zingen en daar vooral heel enthousiast van wordt. “Voor ons bij ‘Great Balls of Choir’ maakt het dus niet uit hoeveel zangervaring je hebt, maar dat je vooral veel zin hebt om met ons mee te doen”, vertellen Gert en Marianne. “Zo telden we bij de start (2017, nvdr.) van ons koorproject zo’n tiental deelnemers, maar zijn dat er intussen tussen 40 en 70 mensen geworden. Wat we zingen, kan trouwens zowat alles zijn. Maar een beetje modern of alternatief zoals de nummers van R.E.M.? Dat is helemaal ons ding.”

Mooiste compliment

“Te zot voor woorden”, reageren Gert en Marianne. “Ook de positieve reacties van de fans op de Instagram-pagina van R.E.M. ontroert ons. Vaak worden covers in het algemeen niet zo positief onthaald, maar zij gaven ons het mooiste compliment dat ze konden geven. ‘They know what they are singing’, schreven ze bijvoorbeeld. Als koorproject proberen we dan ook altijd zo trouw mogelijk te blijven aan het originele nummer, dus het is mooi om te zien dat ons dit gelukt is. Maar 107.000 views voor een koorproject uit Hasselt? Nee, dat kunnen we bijna niet geloven. Eerst even bekomen, dus, en dan een flesje champagne erbij!”, lachen de twee.