Hasselts Jenevermuseum en stripauteur Michaël Olbrechts maken graphic novel over jenever

HasseltHet Hasseltse Jenevermuseum slaat de handen in elkaar met de Genkse stripauteur Michaël Olbrechts en de Genkse Uitgeverij Daedalus voor een eerste graphic novel over jenever. Die zal tegen september 2024 te lezen én te beleven zijn in de Hasseltse binnenstad via workshops, signeersessies en meer.

De graphic novel komt er na een aanmoedigingspremie van Stripgids - het toonaangevende magazine over stripverhalen en comics - en FARO als steunpunt voor de cultureel erfgoedsector. Die premie bedraagt 5.000 euro en werd begin februari uitgereikt aan het Hasseltse Jenevermuseum om via een graphic novel een sterk erfgoedverhaal te ontsluiten. En dat verhaal gaat natuurlijk over... jenever.

Andere doelgroepen

“We hadden al langer het idee om een graphic novel uit te werken over de onstuimige geschiedenis van onze nationale spirit”, vertelt Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum. “Een graphic novel is dan ook een ideaal medium om complexe, maar aantrekkelijke verhalen te vertellen en daarbij in te zoomen op immateriële en roerende erfgoedcollecties. Bovendien kunnen we hiermee andere doelgroepen aanspreken en nog meer mensen toeleiden naar ons vakmanschap. Een studiedag over strips in musea, een voorstel van de Genkse Uitgeverij Daedalus én de kans op een aanmoedigingspremie brachten alles in een stroomversnelling. Dat stripmaker Michaël Olbrechts met ons wil samenwerken, maakt het plaatje compleet.”

De Genkse stripauteur Michaël Olbrechts startte einde vorig jaar alvast met zijn research, om in september 2024 te kunnen publiceren. “Maar deze graphic novel vormt de kern van een groter project”, vertelt schepen Nele Kelchtermans, bevoegd voor Cultuur (RoodGroen+). “We zorgen er immers voor dat Michaëls graphic novel en zijn personages aanwezig zijn in het Jenevermuseum én in de stad. Zo plannen we workshops, signeersessies en meer. Iedereen met een hart voor strips zal welkom zijn in Hasselt. Wordt vervolgd, dus!”