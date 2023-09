Hasselt wil komaf maken met sluikstorten en geurhinder door ondergrondse glascontainers

Hasselts slachthuis riskeert boete tot 80.000 euro na verborgen-camerabeel­den: “Schending van privacy weegt niet op tegen dierenleed”

De correctionele rechtbank van Hasselt boog zich dinsdagochtend over de dierenmishandeling bij het voormalige Hasseltse slachthuis VanDrie. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die in 2018 met verborgen camera’s beelden wist te maken in het slachthuis, werd tijdens de zitting zelf kop van Jut. Want net hun beelden zorgden voor de nodige discussie: “Dit is onrechtmatig verkregen bewijs!”