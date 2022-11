Hasselt verwelkomt eerste Belgian Red Court van Limburg in bijzijn van Red Flame Davina Philtjens

De Koninklijke Belgische Voetbalbond kondigde naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag eind 2020 aan dat het extra zal investeren in de maatschappij van morgen. Dat doet de KBVB door - met de steun van Proximus en de spelers van de Nationale Loterij - voetbalterreintjes die de UEFA meer dan een decennium geleden aanlegde in België te renoveren, maar ook door er in het hele land nieuwe bij te creëren.

In Hasselt is Davina Philtjens, speelster van Sassuolo in Italië en al goed voor 115 wedstrijden voor de Red Flames, de ambassadrice van het project. “Ik vind het een hele eer om de eerste vrouwelijke ambassadeur te zijn van dit sociaal voetbalproject, zeker in Hasselt waar ik geboren ben”, vertelt Davina. “Als speelster heb ik mijn eerste balletjes getrapt met vriendjes en bij Vliermaalroot, een ploegje uit de deelgemeente van Kortessem. Toen had ik nooit gedacht dat ik het tot international zou schoppen, want plezier stond altijd voorop. Ik hoop dat dit terreintje dan ook veel jonge meisjes laat kennismaken met het voetbal, dat ze er evenveel plezier aan beleven als ik toen en wie weet wordt één van hen later misschien ook een Red Flame.”