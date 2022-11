Hasselt test gescheiden vuilbakken op drukke winkelas uit

Het Hasselts stadsbestuur lanceerde afgelopen zomer haar plan ‘Propere Stad’ met daarbij een eerste test met een gescheiden publieke vuilnisbak aan de bushalte langs de Genkersteenweg. “De eerste resultaten van deze test zijn positief”, legt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld) uit. “Niet alleen is de sluikstort op deze locatie nagenoeg verdwenen, maar we stellen ook vast dat de PMD-vuilnisbak vrij goed gebruikt wordt. Daarom hebben we nu besloten een stap verder te gaan met testcases van gescheiden afvalbakken in het stadscentrum. Daarnaast plaatsen we binnenkort – zoals langs de Genkersteenweg – enkele gescheiden vuilnisbakken aan bushaltes in de deelgemeenten Kermt, Rapertingen, Wimmertingen en Schimpen.”