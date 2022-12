Hasselt pompt volgend jaar 24.000 euro in buurtcomités en wijkraden: “Mooie motivatie voor verenigingen om stapje verder te gaan”

HasseltHet nieuwe jaar is op komst en dat brengt ook voor de Hasseltse buurtcomités en wijkraden een flink cadeau met zich mee. Het stadsbestuur trekt immers 24.000 euro uit om haar lokale werkingen vanaf 2023 financieel te ondersteunen. “Een win-winsituatie, want zo kunnen we als stad in de toekomst intensiever met hen samenwerken”, zegt bevoegde schepen Dymfna Meynen (N-VA).

Voor de 120 buurtcomités en 7 wijkraden in Hasselt zal het de eerste keer zijn dat ze werkingsmiddelen van de stad ontvangen. “We zien het aantal buurtcomités en wijkraden doorheen de jaren alleen maar stijgen en dat juichen we toe”, zegt Dymfna Meynen als schepen van de Hasselaar en Wijkwerking (N-VA). “Deze werkingen zijn een grote meerwaarde voor de buurt of wijk in de stad, maar tot op heden krijgen ze geen structurele ondersteuning. Alles gebeurt volledig op vrijwillige basis. Daardoor zijn er ook geen officiële definities of voorwaarden en opereren ze in een ‘grijze zone’. Daarin willen we nu verandering brengen.”

Moeizaam contact

Zo trekt het Hasseltse stadsbestuur 24.000 euro uit om de buurtcomités en wijkraden vanaf 2023 jaarlijks te ondersteunen. Elk comité mag per jaar rekenen op 200 euro. Elke wijkraad krijgt jaarlijks 1.000 euro. “Hiermee hopen we duidelijkheid te creëren en bevorderen we de mogelijkheden voor mooie projecten op wijkniveau. Dat is nodig, want de huidige situatie bij de buurtcomités is momenteel verre van ideaal. Van de vele comités bestaat er bijvoorbeeld geen goede registratie en dat bemoeilijkt ons contact. Bovendien staan zij zelf in voor hun werkingsmiddelen en dragen ze zelf de financiële risico’s. Als stad willen we hen nu beter waarderen en ondersteunen. Ze verrichten immers werk dat enorm waardevol is voor de sociale cohesie, de participatie én het welzijn van de Hasselaar.”

Quote Iedereen kan zich een wijkraad noemen, maar niemand weet of de stad ze ook erkent. Ook hierin willen we via financiële steun meer duidelijk­heid scheppen. Schepen Dymfna Meynen (N-VA)

Ook burgemeester Steven Vandeput (N-VA) benadrukt het belang van de nieuwe maatregel. “Het verenigingsleven vormt de motor van onze gemeenschap. Zij zijn een cruciale schakel in ons sociale weefsel en dat willen we financieel ondersteunen. Zo tonen we dat we als stadsbestuur veel belang hechten aan ons gemeenschapsleven.”

“Van de wijkraden hebben we wél een goed overzicht, maar zij zijn niet officieel erkend. Langs de ene kant kan iedereen zich op dit moment dus een wijkraad noemen, maar niemand weet of ze ook als dusdanig erkend worden door de stad. Ook hierin willen we via financiële steun meer duidelijkheid scheppen”, besluit schepen Meynen.

Aanmoediging

Vzw Kiewit reageert alvast enthousiast op de jaarlijkse middelen. “Als vereniging zorgen we momenteel voor het informatieboekje ‘KRISKRAS’ voor elke inwoner van Kiewit, proberen we kinderen in de derde wereld een beter leven te geven met ons Kiewitfonds, runnen we het ontmoetingscentrum OC De Binder, enzovoort. Deze financiële middelen kunnen ons echter aanmoedigen om nóg een stapje verder te gaan en te werken als wijkraad. Daardoor gaan we een engagement met het stadsbestuur aan. We bekijken nog even de opties en denken erover na, maar zijn blij met het nieuws”, aldus vzw-voorzitter Stefaan Brillouet.

Buurtcomités en wijkraden die een beroep willen doen op de financiële ondersteuning, kunnen terecht bij het Hasselts stadsbestuur voor een aanvraag via www.hasselt.be.