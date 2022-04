Hasselt plaatst opnieuw zonnecrèmepalen

De Grote Markt, het Kolonel Dusartplein en het Kapermolenpark. Op die drie publiekstrekkers vind je vanaf maandag 11 april een openbare zonnecrèmepaal. In samenwerking met Sundo wil de stad Hasselt via slimme distributiepalen iedereen voorzien van gratis zonnebrandcrème. “Op deze paal komt er ook nog belangrijke informatie over de UV-index, de temperatuur en om de hoeveel tijd er best gesmeerd wordt. Bovendien krijg je nog wat extra tips over hoe je je best kan beschermen tegen de zon,” vertelt Meynen.