Hasselt organiseert allereerste ‘Sportcontainer Challenge’ voor sporters met mentale beperking: “Prachtig hoe zij zó van uitdaging genieten”

Autosport RedAnt Racing wint en pakt derde plek in klasse in 24H Series 12 uur van Mugello

Het internationale circuitseizoen 2022 is nu echt op kruissnelheid aan het komen en de internationaal vermaarde 24H Series waren dit weekend al aan hun tweede afspraak toe, de eerste in Europa na de 17de editie van de 24 uur van Dubai eerder dit jaar. In het Italiaanse Mugello werd een race van 12 uur afgewerkt en RedAnt Racing was aanwezig met twee Porsche 992 GT3 Cup. Na een sterke wedstrijd behaalde het Oost-Vlaamse team met ateliers in Zaventem een dubbel podium, meteen goed voor hun eerste zege op internationaal niveau.

11:37