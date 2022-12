Hasselt meteen in vuur en vlam dankzij De Warmste Week... en Daltonschool vond alvast de weg: “Cheque van 3.000 euro dankzij chocolademelk en véél plaatjes”

Lanaken Inbreker (29) weet in slechts 72 seconden geldkluis uit slaapkamer te stelen: “Enkel mijn kinderen wisten waar die stond”

Een 29-jarige Nederlander is veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij op 17 januari 2019 een woninginbraak pleegde in Lanaken. De twintiger en zijn twee kompanen trapten de voordeur in en gingen in een mum van tijd aan de haal met een ingebouwde geldkluis uit de kleerkast in de slaapkamer. Dat wekte de nodige argwaan op.

15:10