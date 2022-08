Hasselt mee proper houden? Registreer je als ‘Mooimaker’

Bree / Pelt VAKANTIE­TIP VOOR DE THUISBLIJ­VERS. Heerlijk cruisen met de Vespa door Noord-Lim­burg: “Eerst even klungelen en dan... ‘La dolce vita’!”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ’s ochtends wakker loeien? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: ‘met de Vespa’ eropuit tussen maïsvelden en landbouwakkers in Noord-Limburg.

6 augustus