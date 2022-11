Hasselt krijgt label Kindvriendelijke stad

“In een tweede fase gingen we samen met kinderen, jongeren, studenten en volwassenen dieper in op deze thema’s, waarna we als stad onze visie op kindvriendelijkheid uitschreven”, verduidelijkt Habib El Ouakili, schepen van Jeugd (RoodGroen+). “Daarin hechten we belang aan een warme leefomgeving voor de kinderen en jongeren in onze stad, maar ook aan een veilige buurt en aan hen te betrekken bij ons jeugdbeleid via inspraak- en participatiemogelijkheden. Daarnaast schreef we een actieplan uit om van Hasselt een betere plek voor kinderen en jongeren te maken. We werken de komende jaren aan de realisatie hiervan”, aldus de schepen.