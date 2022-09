Hasselt krijgt eerste beweegroute aan Corda Campus

Genk Genkenaar van Baba Yega naar onderne­mers­we­reld

Genkenaar Loris Riggio (20) heeft deze zomer zijn opleiding Administratie KMO bij Syntra PXL volbracht. Hij werkt vandaag als administratief bediende in het bedrijf van zijn vader. “Mijn studiegenoten wisten niet dat ik een lid van Baba Yega was tot aan de ontmaskering eind oktober 2020. Dat was voor hen wel even schrikken”, legt hij uit.

6 september