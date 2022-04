Hasselt krijgt 700.000 euro subsidies voor nieuw digitaal marktplatform

Het project kan rekenen op bijna 700.000 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid en moet als voorbeeld dienen voor de rest van Vlaanderen. “De toepassing van dit marktplatform komt zowel de marktkramers als de marktbezoekers ten goede. Zo kan je de losse standplaatsen (marktplaatsen waar geen abonnement voor gekocht werd, red.) nu digitaal reserveren. Dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker en eenvoudiger”, licht schepen Dehollogne toe. “Tegelijk kunnen marktbezoekers raadplegen welke marktkramers en producten er aanwezig zijn. Zo kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken, ons aanbod beter afstemmen, én de administratieve last stevig beperken.”

Totale heropleving

In eerste instantie dient de ontwikkeling van het nieuwe marktplatform voor de Hasseltse markt, maar de ambitie van de stad en de overheid rijkt verder. “In de toekomst is het de bedoeling om dit uit te rollen over heel Vlaanderen en zo het hele Vlaamse marktgebeuren een nieuwe frisse schwung te geven. Een mooie doelstelling tijdens deze ‘Maand van de Markt’,” besluit Dehollogne.