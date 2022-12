Hasselt investeert 280 miljoen euro in klimaatneutraal stadspatrimonium tegen 2050: “Weg met elk gebouw dat geen beleidsdoel meer vervult of te vervuilend is”

Leopoldsburg / Diepenbeek Johan en Ashley stoten door in The Voice

De laatste duetten werden gezongen, hartverscheurende keuzes werden gemaakt en dé toptalenten voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen zijn gekend. Volgende week trekken de twaalf kandidaten voor team Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn naar de liveshows. Twee Limburgers konden zich nog verzekeren van een stekje in de finale. Ashley (24) uit Diepenbeek stak een ticket voor de liveshows op zak in team Laura. Johan (38) uit Leopoldsburg is lid van team koen. De 37-jarige Sonny uit Kinrooi kan met dank aan de Q-luisteraars ook nog in de liveshows belanden.

27 november