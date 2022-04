Hasselt houdt donderdag testmoment BE-Alert

Uitblinker Jarne Lesuisse en Limburg United winnen vlot bij The Hague Royals: “Hebben na nederlaag tegen Leeuwarden terug de puntjes op de i gezet”

Na de verrassende thuisnederlaag tegen Aris Leeuwarden moesten de boys van T1 Raymond Westphalen zich herpakken bij rode lantaarn The Hague Royals in de Silver League. Limburg United toonde zich gretig van bij de start. Onder impuls van een sublieme dirigent Jarne Lesuisse werd het een vlotte 69-93 overwinning in Den Haag.

