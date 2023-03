Hasselt en Kortessem lanceren website over fusie

Hasselt en Kortessem gaan zonder andere steden of gemeenten door met het onderzoek naar een fusie. “Dat willen we in volle transparantie doen met een grote betrokkenheid van onze inwoners, dus lanceren we nu een gloednieuwe website", vertellen burgemeesters Steven Vandeput (N-VA) en Tom Thijsen (CD&V).

De gemeenteraden van Kortessen en Hasselt gaven de principiële goedkeuring om een fusie te onderzoeken. Daarmee zien ook zij het nut in van een samensmelting. “Zo’n fusie heeft maar één uitgangspunt: een betere dienstverlening naar de burger dankzij een efficiëntere werking van de stadsdiensten”, verduidelijkt Hasseltse burgemeester Steven Vandeput. “Daarbij versterken we elkaar zonder dat één inwoner zijn eigenheid, roots, vlag of dialect moet opgeven. De inwoners van beide gemeenten staan dus centraal. Daarom willen we hen ook zo veel mogelijk informeren en betrekken bij het proces. Deze nieuwe website is daar een ideaal instrument voor.”

Zo vinden geïnteresseerden voortaan op www.haseltkortessem.be een overzicht van het proces dat vanaf nu gaat gevolgd worden. “Momenteel zijn we bezig met de opmaak van een perspectiefnota”, verduidelijkt burgemeester Tom Thijsen van Kortessem toe. “Daarvoor vindt een zelfevaluatie plaats in beide besturen. Er zijn heel wat overlegmomenten tussen de verschillende diensten en we doen een uitgebreide screening van de aanwezige data en informatie. Zo vergelijken we de twee betrokken gemeenten op alle mogelijke vlakken zoals socio-economisch, infrastructureel, qua dienstverlening, enzovoort. Op basis van die uitgebreide studie trekken we in april naar de gemeenteraden. Daarna volgt de concrete voorbereiding van de fusie. Op de website zullen alle vorderingen in dat proces continu geüpdatet worden.”

Q&A-pagina

“Maar ook de mening van de inwoners is daarbij van cruciaal belang”, benadrukken Vandeput en Thijsen samen. “Er zal een Q&A-pagina zijn en iedereen kan ook via mail specifieke vragen stellen. Tot slot zal er ook heel wat informatie beschikbaar zijn over beide gemeenten. Op die manier leren we elkaar al wat beter kennen en kunnen we de eigenheid van eenieder optimaal appreciëren en behouden.”