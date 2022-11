Hasselt beloont zes ondernemers met gloednieuwe award op ‘Dag van de Ondernemer’

De zes awards zijn gebaseerd op de zes icoontjes van de toeristische campagne waar Hasselt een tijdje geleden mee uitpakte: een lamp, oog, mond, hazelnoot, oor, en een hert. “Ieder icoontje heeft een ‘definitie’ gekregen om op die manier alle facetten, waarvoor Hasselt en haar ondernemerschap staat, te omvatten”, legt de bevoegde schepen uit. De fysieke awards zijn gemaakt door Jelle Lemmens van Crownboard, een jonge Hasseltse ondernemer.

De winnaars zijn Raw Stadia van Jan Stryckers, Suitsherwell van de zussen Gloria en Mandy Kourkouliotis, El Bocado van Jeffrey Tackoen, Grutman van Jean-Claude en Polo Bormans, Fritel-van Ratingen van Cindy Van Ratingen en Philippe Werck van Clavis. Naast een gloednieuwe award bracht de stad de winnaars ook samen voor een ontbijt. Raw Stadia kreeg een ‘lamp’ als award, die symbool staat voor een innoverend of technologiebedrijf. Het start-up techbedrijf van Jan Stryckers heeft software ontwikkeld om grasmatten voor sportclubs te analyseren. Stryckers kon als enige niet op de uitreiking aanwezig zijn, omdat hij voor zijn bedrijf in de VS moest zijn.

“Zorgvuldig gekozen”

“Het ‘Oog’ symboliseert een onderneming uit de retail of een specifieke ambacht en ging naar Suitsherwell. Dit bedrijf maakt maatpakken voor vrouwen, waarbij duurzaamheid en kwaliteit voorop staan. Ze zijn online gestart en hebben sinds mei een winkel in de binnenstad. De ‘Mond’ zet een onderneming uit de horeca in de schijnwerpers. Die prijs gaat naar Jeffrey Tackoen, die ondertussen twee zaken heeft uitgebouwd in Hasselt maar ook een in Bilzen en een in Sint-Truiden.”

“Met Grutman krijgt een gevestigde waarde uit Hasselt de ‘Hazelnoot’. Deze winkel is een begrip in Hasselt die iedereen kent. Fritel-van Ratingen is dan weer een wereldspeler waarvan weinig geweten is dat het een Hasselts bedrijf is. Daarvoor ontwierpen we het ‘Oor’. Ze zijn een echte mondiale klepper op vlak van elektrotoestellen. Voor de lifetime achievement award ontwierpen we het ‘Hert’. Die prijs is voor Clavis. Een mooi familiebedrijf dat wereldwijd actief is als uitgever van kinderboeken.”

“Samen met de dienst economie hebben we deze winnaars zorgvuldig en na rijp overleg gekozen. Dit gebeurde op basis van de kernwaarden van onze toeristische strategie. Zo kwam er in iedere categorie een spraakmakende ondernemer naar voor. We willen dit initiatief nu verder uitbouwen en jaarlijks herhalen”, aldus schepen Dehollogne.