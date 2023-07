Hasselt baadt dit weekend in Pukkelpop-sfeer tijdens PKP DWNTWN: Van gratis optredens tot zeefdrukken maken én VIP-tickets voor Billie Eilish

Kampen vallen letterlijk in het water: “In een mum van tijd stond de wei helemaal onder”

Jeugdkampen worden geteisterd door hevige regenval. Tenten lopen onder water en kampleden worden op verschillende plekken in Vlaanderen geëvacueerd. Gelukkig kunnen de kampgangers tegen een stootje en bezorgt de regen hen niet alleen ellende maar ook voor leuke herinneringen. “We verzetten onze tenten, trekken onze regenjassen aan en spelen verder in de regen”, klinkt het in Lier.