Hasselaar vrijgesproken voor diefstal uit containerpark

De feiten zouden hebben plaatsgevonden in november 2019. De Stad Hasselt stelde zich burgerlijke partij omdat men vermoedens had dat beklaagde systematisch te werk zou gaan. De beklaagde was zelf tewerkgesteld als technisch assistent bij het recyclagepark. Hij werd op 7 november staande gehouden met zijn bestelwagen VW Transporter en in de laadbak werden een aantal goederen teruggevonden.

“Geen eenduidig beleid”

“Wat mij in dit dossier ook verheugt is het feit dat de rechtbank verwijst naar de bevindingen van de forensische audit waaruit blijkt dat er in het verleden geen eenduidig beleid is gevoerd door de stad Hasselt met betrekking tot de wijze waarop medewerkers dienden om te gaan met goederen die in het containerpark werden binnengebracht door bezoekers. De tuchtzaak hangt nog bij de Raad van State en we zullen ook daar blijven strijden om het onterechte ontslag van mijn cliënt te vernietigen. Verder moeten we uiteraard afwachten of de stad Hasselt beroep aantekent tegen dit vonnis maar die eventuele procedure zien we met vertrouwen tegemoet.”