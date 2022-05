Hasselaar Steve Meert (41) van ‘FC Nerds’ plots overleden: “We eren hem binnenkort met zijn single”

HasseltHasselaar Steve Meert, gekend van zijn deelname aan ‘FC Nerds’ in 2008, is dit weekend onverwacht overleden. De man liet het leven door hartfalen. Hij was al jaren actief binnen de lokale media en showbizzwereld.

Meert was gekend in het medialandschap en figureerde in talloze tv-series. Hij was ook met radio en muziek bezig, en komende zomer zou zijn nieuwste single uitkomen. “Je was genomineerd voor de zomerhit 2022, die plaatsvindt in Pelt op 21 augustus deze zomer", zegt goede vriend Rohnny Wintmolders via sociale media.

“Tijdens die zomerhit 2022 gaan we aan jou denken, want we gaan er een foto zetten met een kaarsje erbij dat we dan laten branden zodat je er ook bij bent. Je keek er ook echt naar uit. We gaan je allemaal missen als vriend en als DJ bij Radio Friends. Hou je goed hierboven en waak maar over ons heen in 2022.”

Steve Meert is geboren in Hasselt als jongste van twee broers en was actief met zijn vader, broer, nonkels en neven bij de Hasseltse basketballclub BT Hasselt. Op zijn twaalfde kreeg hij echter de toneelmicrobe Steve te pakken. Met Toneelvereniging ‘Harlekijn’ speelde hij jaarlijks zijn toneelstuk en leerde hij het klappen van de zweep. Hij zou dit blijven doen tot zijn 23ste.

Figureren

“Toen kreeg hij meer en meer aanbiedingen binnen om mee te spelen in diverse tv series. Zijn allereerste tv rol figureerde hij in ‘Spoed’ waarin hij een patiënt moest spelen die zijn arm in de gips had”, klinkt het bij kennissen. “Hierna volgde alles zich snel op. Er kwam amper een serie op tv, waarin hij niet in meespeelde. De makers van Spoed maakten zelfs een edelfigurantenrol als ambulancier voor hem. Die rol speelde hij 4 jaar.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Steve, helemaal rechts, toen hij mee deed aan FC Nerds. © JVK

Begin februari 2008 stelde Steve zich kandidaat voor het Vt4 programma ‘FC NERDS’ na een weddenschap onder vrienden. “Ik werd een bak bier rijker", lachte hij daar toen over. Jan Boskamp werd zijn begeleider en die kon in zijn eigen gekende stijl al eens kloppen op de schouder van Meert. “En als hij al lachend ‘eikel’ naar me riep, gooide ik ‘gij hollander’ naar hem terug", zei Meert toen. Na zijn passage bij het programma stortte hij zich voornamelijk op radio en lokale media.

Quote Ik hoop dat ik door mijn verhaal te doen ook een spreekbuis kan zijn voor andere collega’s, want we zitten allemaal op ons tandvlees. Steve Meert, in 2020

In 2020 deed de man nog een oproep tot meer respect voor postbodes nadat ze kritiek kregen over te lange leverperiodes. “Op pad bots ik geregeld op onbegrip", zei hij daarover in een eerder interview. “‘Waarom duurt het zo lang? Het is toch maar gewoon een pakje afleveren.’ Maar wat mensen vaak niet weten, is dat we werken met verschillende rondes. Wij werken dus met man en macht om alles in orde te krijgen.” Hij pakte in één weg uit met de campagne #ikhebermaartwee, verwijzend naar zijn twee handen. “Op die manier roepen we op tot meer respect van de burgers uit. Ik hoop dat ik door mijn verhaal te doen ook een spreekbuis kan zijn voor andere collega’s, want we zitten allemaal op ons tandvlees.”

Meert stierf in zijn slaap, wellicht aan hartfalen.