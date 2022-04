Hasselaar moet ruim 15.000 euro aan man die Karmelietglas in gezicht kreeg

Genk Sirenes gehoord in Genk? Groot­scheep­se rampoefe­ning is de verklaring

Heeft u vanochtend tal van sirenes gehoord in Genk? Dat is voor één keer geen reden tot paniek. Zaterdagochtend vond in Genk immers een grootscheepse, multidisciplinaire rampoefening plaats, georganiseerd vanuit Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Brandweerzone Oost-Limburg, MUG diensten van ZOL en omliggende ziekenhuizen, Rode Kruis, Vlaamse Kruis, Politie en Civiele Bescherming namen eveneens deel en zouden onder meer instaan voor het overbrengen van 25 slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook de federale gezondheidsinspecteur was aanwezig en gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Wim Dries (CD&V) tekenden ook present.

