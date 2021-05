Hasselaar geeft onderdak aan moordverdachten en wordt met elektriciteitskabels vastgebonden aan radiator: “De beelden zijn afschrikwekkend”

Tongeren / Voeren / Riemst Waterover­last na wolkbreuk in Tongerse deelgemeen­ten

14 mei Deze vrijdagavond was er in de vooravond een wolkbreuk in het zuiden van Limburg. Vooral de Tongerse deelgemeenten Vreren en Nerem werden zwaar getroffen. Op spectaculaire beelden uit de Achterstraat in Nerem is te zien hoe de straten blank stonden en de riolering de toevloed van water eventjes niet meer aan kon.