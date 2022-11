Hasselaar (38) aangehouden voor tiental fietsdiefstallen en inbraken

Lummen Groot pronos­tiekspel en groot scherm tijdens WK voetbal in Lummen

Binnen enkele weken barst de WK-gekte los in ons land, en ook in Lummen valt er veel te beleven. Het gemeentebestuur werkte samen met Tifogame een pronostiekspel uit. De Lum’Arena in GCOC Oosterhof opent dan weer tijdens elke match van de Rode Duivers. Iedereen kan er gratis de match volgen.

17:29