Hasselaar (23) gewond bij aanrijding

Hasselt Van pakkende straatfoto­gra­fie tot de stilte in Noorwegen: fotografen Patrick (54) en David (54) brengen twee werelden samen in Hasseltse foto-expo

Hasselaren die niet kunnen kiezen tussen pakkende straatfotografie of fotokunst uit het buitenland, kunnen naar de foto-expo ‘Up Close & Avstand’ van fotografen en vrienden Patrick Peters (54) en David Rozemeyer (54) in Studio Stad Hasselt. Het duo toont daar liefst 90 beelden, vastgelegd op en langs de straat en anderzijds in het hoge noorden van Noorwegen. Een blik achter de schermen.

13 januari