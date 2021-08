Hasselaar (20) overlijdt na val van dak chirolokalen

Hasselt SCHOLEN­ROND­VRAAG. Middelbare school GO! Next Level X stoomt zich klaar voor voltijds onderwijs: “Cruciaal voor onze vele praktijk­les­sen”

28 augustus De middelbare school GO! Next Level X in Hasselt stoomt zich klaar voor een nieuw schooljaar waarin de leerlingen eindelijk weer voltijds naar school mogen. Dat is belangrijk, want de vele praktijklessen verliepen niet zonder zorgen tijdens het verplichte afstandsonderwijs. “Vooral de leerlingen van de tweede en derde graad hebben nood aan fysieke begeleiding om routine en snelheid in de vingers te krijgen.”