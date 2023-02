Hardleerse bankkaartdievegges veroordeeld tot 18 maanden cel

Volgens de rechtbank maakten de twee vrouwen van 26 en 30 jaar deel uit van een grotere vereniging. Hoe groot de bende precies is, is niet duidelijk. Zo waren er mededaders die de vrouwen naar de verschillende locaties hadden vervoerd. Op 18 mei 2021 hadden ze van een 78-jarige vrouw in Gentbrugge een portefeuille met cash geld, een bankkaart en Visa-kaart gestolen. In Sint-Truiden slaagden ze er op 15 september 2021 in om van een 79-jarige vrouw een portefeuille met een bankkaart te stelen. Dezelfde dag hadden ze in Tienen een 54-jarige vrouw van haar portefeuille bestolen.

Veroordeling in Kortrijk

Met de gestolen bankkaarten deden ze tot zes keer toe verschillende aankopen in Gent, Alken, Gingelom en Sint-Truiden. Soms stonden de vrouwen op camerabeelden. Een winkeldetective had hen ook aan het werk gezien. In Zonhoven pleegden ze ook een wisseltruc. Ze wilden twee briefjes van 50 euro wisselen in 10 briefjes van 10 euro, maar ze begonnen een discussie en konden uiteindelijk 50 euro meer in handen krijgen.

De 26-jarige Roemeense was midden december 2020 in Kortrijk al veroordeeld tot 2 jaar cel voor diefstal, oplichting en vereniging van misdadigers. De oudste van de twee kreeg einde april 2021 in Kortrijk 1 jaar cel met uitstel voor diefstal. De Hasseltse strafrechter meende dat de twee vrouwen uit waren op gemakkelijk en snel geldgewin en zich niet bekommerden om andermans eigendom.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.