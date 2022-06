Handicap International brengt gloednieuwe wandelroute naar de Hasselaar

“Liefst 250 miljoen mensen wereldwijd hebben nood aan een hulpmiddel dat hun mobiliteit en autonomie verbetert zoals een rolstoel, krukken of een prothese. Vandaag heeft slechts 10% van hen daar toegang toe. Mensen met een fysieke beperking staan dus nog steeds achteraan in de rij, maar eenvoudige hulpmiddelen kunnen hun leven veranderen”, benadrukt Erwin Telemans, die als algemeen directeur van Handicap International met de nieuwe wandelroutes extra aandacht voor de problematiek vraagt.

Bezoekje aan de Lavendelhoeve

In Hasselt start de nieuwe wandelroute van zes kilometer aan de Olmenbosstraat 25. Deze eindigt in de Lavendelhoeve. Je kan er gratis de distillatieruimte bezoeken waar lavendelolie wordt gemaakt, of genieten in het dierenpark, de vleermuisgrotten en de kikkerpoel. Als afsluiter kan je iets drinken of nog wat lavendelproducten shoppen.