Halskettingdieven op Pukkelpop riskeren tot 18 maanden cel

Het duo was met een derde niet geïdentificeerde verdachte aanwezig op Pukkelpop. Ze maakten vijf slachtoffers tijdens het optreden van de Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert. De festivalgangers verklaarden dat er mensen met een zuiders uiterlijk rondom hen waren komen staan, waarna ze aan hun nek een ruk voelden en de halsketting verdwenen was.

De politie werd geholpen door een beetje toeval. Een vriendin van een van de slachtoffers had immers een opname gemaakt van het optreden en daarop was een beklaagde toevallig te zien. Via een fotodossier kon hij worden aangeduid. De jongste van het duo bleek in Waals-Brabant ook al hebben toegeslagen op het Inc’Rock Festival en was elders gekend om gelijkaardige feiten. Het parket vindt dat er genoeg bewijzen zijn tegen het duo. Een benadeelde vroeg 1.125 euro schadevergoeding via zijn advocaat. Vonnis op 5 december.