Haalt Limburg de ‘Einsteintelescoop' binnen? Unizo ijvert: “Zou minstens 1.500 Limburgse jobs opleveren”

Volgens Lodewyckx heeft Limburg er alle belang bij dat dit project in de Euregio gerealiseerd wordt en dat we de concurrentie uit Sardinië afhouden. “Ons recente succes om Limburg als één provincie te behouden in de regiovorming sterkt ons in de overtuiging dan we ook hier succesvol kunnen zijn wanneer we allemaal aan één koord trekken. SERR Limburg wil gangmaker in zijn en zorgen dat we als werkgevers- en werknemersorganisaties samen met alle Limburgse politici en sociaal-economisch Limburg met vereende krachten er voor gaan om dit belangrijke project naar onze regio te halen.”