Grote beeldschermen op Winterland en feesten op Festival Da Copa in Herkenrode: hier juicht Hasselt straks de Rode Duivels toe

Sint-Truiden 70-tal Truienaars komen samen voor eerste dorpsbab­bel

Taart, koffie, een schepencollege, tientallen inwoners en heel wat gespreksonderwerpen: meer was er niet nodig voor de eerste dorpsbabbel in Zepperen. Na het schepencollege kwamen de burgemeester en schepenen samen in ontmoetingscentrum De Veva. Een 70-tal inwoners stelden er hun vragen.

4 november